Москва, , 18:25 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в зарубежных странах показывает, что активность коронавируса в жаркую погоду не снижается. Об этом 12 июня сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы общаемся с нашими коллегами, и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции», ― отметил глава ведомства.

Напомним, ранее главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Николай Брико сообщил, что является доказанным фактом, что ультрафиолет и солнечный свет негативно влияют на возбудителя COVID-19. Однако ход пандемии коронавирусной инфекции в связи с этим может и не замедлиться.

По его словам, ярким примером, иллюстрирующим подобную ситуацию, является эпидемиологическая обстановка в странах Южной Америки, где, с одной стороны, наблюдается жаркая и солнечная погода, а с другой ― идет серьезный рост количества заразившихся коронавирусом.

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