Новосибирск, , 18:19 — REGNUM В Новосибирске в День России волонтёры-молодогвардейцы раздавали прохожим на улицах ленты триколора и воздушные шары. В региональном отделении партии «Единая Россия» подчеркнули, что акция проходила с соблюдением санитарных норм и допустимых расстояний.

«Мы поздравляем новосибирцев с главным праздником нашей страны. Молодогвардейцы сегодня участвуют во многих акциях, организованных «Единой Россией», — прокомментировал руководитель регионального штаба «Молодая гвардия Единой России» Новосибирской области Александр Лавренчук. — Кроме лент триколора и воздушных шаров, мы раздаём горожанам в нескольких точках Новосибирска защитные маски, чтобы ещё раз напомнить о мерах безопасности в период пандемии».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня, 12 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, член Совета Федерации ФС РФ Владимир Городецкий и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив возложили цветы к памятнику Героям и полным кавалерам Ордена славы в Сквере Славы.

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