Москва, , 18:01 — REGNUM Главный инфекционист России Елена Малинникова заявила об уменьшении рисков заболевания COVID-19 в стране. Об этом 12 июня сообщается в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

«Мы должны понимать, что все риски, которые были ранее, остались, но их опасность уменьшилась», — отметила Малинникова.

Эксперт также подчеркнула, что жителям России придется жить с «циркулирующим COVID-19 в популяции» до массового внедрения вакцины.

Напомним, по последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране превысило 511 тыс. От COVID-19 скончались свыше 6 тыс. 700 человек.