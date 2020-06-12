Кишинёв, , 18:00 — REGNUM В Молдавии за последние 24 часа выявили 366 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 11 093. Об этом сообщает 12 июня пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, за тот же период от COVID-19 скончались десять человек, а всего жертвами эпидемии стали 385 жителей Молдавии.

«Всего 6229 человек были вылечены, — указано в обнародованном на сайте минздрава Молдавии сообщении. — 385 (пациентов) скончались из-за COVID-19».

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня оперштаб при правительстве Азербайджана сообщил, что в стране за последние 24 часа выявили 336 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 9218.

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