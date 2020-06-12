Челябинск, , 18:05 — REGNUM Жители Южного Урала приняли участие в федеральной акции «Окна России». Свои фотографии граждане выставляли в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках акции люди украшали окна своих домов государственной символикой РФ и украшениями в честь Дня России. Приняли участие даже дети и подростки — так, в акции поучаствовали СОШ № 61, Лицей №142 Челябинска и другие учебные учреждения региона.

«Пусть сила духа предков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее», — написали в одном из поздравлений, приуроченном ко Дню России.

Украшали свои дома не только горожане, но и жители посёлков и сёл (например, села Сары, деревни Каинкуль)

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня празднуется День России.