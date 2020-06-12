Москва, , 17:45 — REGNUM Уходящая неделя отметилась в Telegram-каналах большим интересом к снятию режима самоизоляции, на фоне которой разворачивались другие события: открытие странных арт-объектов, медведи с бидонами и многое другое.

Центральный федеральный округ

Москва готовится к открытию ресторанов. Многие точки общепита придумывают необычные форматы. Например, в KFC появится «роборука», которая станет обслуживать покупателей и выдавать заказы. Причем получить заказ придется с помощью системы распознавания лиц, передает «Интересная Москва».

В Подмосковье любители граффити закрасили электричку, но не просто надписями. Электричку покрыли краской целиком, включая окна и стекла дверей. «Количество краски, которое было затрачено на полный перекрас электрички, кроме прочего может свидетельствовать о том, что уровень жизни местных вандалов существенно возрос и теперь они могут позволить себе больше», — удивляется «Рай и мкАД».

В Калуге, наоборот, появился, по словам местного канала «Калужский мечтатель», первый уличный арт-объект, который в самом деле понравился жителям. Это автобусная остановка у городской думы: черная, антивандальная, лаконичная и с фотографиями старой Калуги.

Темой народной эстетики заинтересовалась и «Родина снегурочки». В одной из деревень Костромской области поставили вышку телефонной связи. Связь стала лучше, а вот настроение жителей хуже: высотка задевает их чувство прекрасного, им кажется, что она портит виды. «Это напоминает извечную тему лавочек во дворах. Если их нет — плохо, установите, а то бабулям во дворе посидеть негде. Если есть — тоже плохо. Алкаши ночами спать не дают», — пишет канал.

Северо-Западный федеральный округ

«Записки декабриста» радуются, что в Петербурге продолжат следовать «зеленым технологиям» для ремонта дорог. Для этого используют асфальт из старой дороги, грунт, который обычно вывозят на свалку. «Подобные инициативы можно только приветствовать. Ремонт дорог с применением «зеленых» технологий не только оправдан с экологической точки зрения. Он обходится дешевле в среднем на 30%, а прочность конструкции никак не снижается», — сообщает канал.

В Коми никак не отойдет на второй план тема коронавируса. Число зараженных увеличивается, особенно заметно — в Воркуте. «Усы Печорина» предложили в этой связи рассредоточить воркутинских вахтовиков из обсерваторов в полупустые жилые дома, где зачастую из пяти подъездов заселен только один, а тепло, электричество и вода подаются всему дому. «В обычное время это балласт ЖКХ, а во время эпидемии — замечательные «индивидуальные» обсерваторы», — предлагает канал.

Приволжский федеральный округ

Самые дорогие покупки с помощью телефона во время карантина сделали в Поволжье. В Уфе телефоном расплатились на 250 тысяч рублей в автомобильном магазине, в Казани ту же сумму потратили в дилерском центре. Москва заняла только третью строчку. Здесь в магазине техники потратили 240 тысяч рублей. «Страновед» пишет, что дальше идут Екатеринбург (204 тысяч на запчасти), Петербург (200 тысяч в стоматологии), Ростов-на-Дону (196 тысяч рублей, цель не указана).

В Волгограде готовятся к масштабному шоу в честь юбилея Победы. На Мамаевом кургане предполагается выступление оркестра под управлением Юрия Башмета и разные другие эффектные мероприятия. Но пока неясно, увидят ли зрители всю эту красоту вживую. «Возможно, все ограничится прямой трансляцией. И в чем смысл переноса праздника тогда? Мы и 9 мая посмотрели уже трансляцию», — удивляется «Сталингумрак».

Уральский федеральный округ

2020 год продолжает удивлять странными природными явлениями. Рабочие Среднеуральского медеплавильного завода в Ревде наблюдали очень необычное явление и даже не смогли определить, что это такое: то ли смерч, то ли огромный пыльный вихрь. В любом случае выглядело жутко, пишет «Екатеринбург №1».

Сибирский федеральный округ

«Сибиряк» передает, что на буддийские священнослужители из Республики Алтай совместно с бурятскими ламами решили провести семидневный молебен против распространения коронавируса. Всю неделю они будут в заточении медитировать и читать мантры.

Южный федеральный округ

«Туподар Краснодар» рассказал про необычный продукт, который стали выпускать на Кубани. Это полуторалитровые бутылки с «морской натуральной водой» из Черного моря. Они продаются под слоганом: «Магия Черного моря. Чудо, доступное каждому». Одна бутылка стоит 189 рублей.

Северо-Кавказский федеральный округ

На Северном Кавказе продолжаются природные катаклизмы. Недавно по региону пронесся сильный ураган. Теперь обрушился град. На Ставрополье он побил 21 тысячу гектаров посевов. «Кавказская сплетница» интересуется, не связаны ли катаклизмы с «чудо-самолетом для вызова дождей», который недавно заказали в регион.

«Теневой КБР» обратил внимание на необычную инициативу в Нальчике. Пока в стране пробуют ввести самый простой вариант раздельного сбора мусора, здесь установили восемь контейнеров исключительно для сбора остатков хлеба, который будут перерабатывать в корм для птицы и домашнего скота.

В Дагестане одна из районных больниц поставила рекорд, достойный книги Гиннесса. Ее руководство закупило сто медицинских масок по цене 1350 рублей за штуку, пишет Stavropolie26.

Дальневосточный федеральный округ

«Право руля!» подсчитал другие траты — в Приморье. На острове Русский потратят 29 миллионов рублей на консервацию недостроенного культурного центра. Его строили семь лет, но так и не достроили, сделав только два каркаса для куполов. Причем на строительство из краевого бюджета потратили 235 миллионов рублей. И вот теперь еще почти 30 миллионов уйдет на консервирование.

В пригороде Владивостока зоопарк написал инструкцию для посетителей. Многим она показалась диковатой. Зоопарк просит гостей не перелазить через ограждения, не собирать иглы дикобразов, не пугать кроликов, не хватать за шею страусов, не будить животных камнями и не тыкать им палками в рот. Об этом рассказал канал «Восток медиа».

На Камчатке тем временем обнаружили медведя, который вышел на дорогу с бидоном на голове. Вызванные на место охотоведы хищника уже не встретили, передает «Мачо с Авачи». Скорее всего, медведь сам избавился от ведра и ушел в лес.

В Якутии установили необычный деревянный памятник в виде фигуры коня. Его собрали из брусков и посвятили Дню России. Sakhaday пишет, что теперь жители придумывают необычному коню имя.

Такие истории рассказывали в Telegram’е на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.