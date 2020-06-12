Ханты-Мансийск, , 17:41 — REGNUM В Югре активисты Общероссийского народного фронта совместно с администрацией города Ханты-Мансийска провели увлекательный онлайн мастер-класс «Пирог как национальное блюдо россиян». В состязании на лучший пирог города вступили предприниматели двух известных и популярных предприятий столицы ХМАО — кафе «Эклер» и ресторана Molly O’Brian, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ по ХМАО.

Пирог по бабушкиному рецепту Пресс-служба ОНФ по ХМАО

Шеф-повар «Molly O’Brian» испёк десертный вишневый пирог по рецепту своей бабушки.

«День России — летний праздник, а значит, куда без ягодного пирога», — считает шеф-повар ресторана, член Сибирской гильдии шеф-поваров Андрей Долгов.

Победу одержит рецепт, набравший больше лайков в социальных сетях. Руководитель исполкома ОНФ в Югре Виктор Снисаренко отметил, что во время «ковидных» ограничений самое время научиться печь пироги по новому рецепту, который, возможно, станет семейной фишкой.