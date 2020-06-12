Екатеринбург, , 17:45 — REGNUM В Свердловской и Челябинской областях 12 июня торжественно исполняли гимн РФ в честь Дня России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы.

На Среднем Урале гимн пели более 30 студентов Свердловского областного медицинского колледжа, а также представители всероссийского студенческого корпуса спасателей. Все пели в масках, соблюдали социальную дистанцию.

Также заявлялось мероприятие в Сквере воинской славы (Верхняя Пышма), а в Екатеринбурге гимн ещё пропели студенты Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России — из окон общежития. Торжественное пение услышалии и жители Новоуральска во время концертов, проводимых в городе.

Организаторы отмечают, что в рамках пения соблюдались все необходимые санитарные нормы.

В Челябинской области гимны звучали тоже во время торжественных концертов. В частности, в посёлке Первомайский. Передвижные концерты проходили также в Копейске и Усть-Катаве.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня отмечается День России.