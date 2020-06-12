Москва, , 17:27 — REGNUM В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 40 авиарейсов. Об этом в пятницу, 12 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 17:24 мск в аэропорту «Домодедово» были задержаны семь рейсов, еще 24 отменены; в аэропорту «Шереметьево» отменены три рейса; в аэропорту «Внуково» задержаны два рейса, еще семь отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что понижение температуры воздуха до +16 °С ожидает жителей столицы России в грядущие выходные дни, что ниже нормы на 1−2 градуса.

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