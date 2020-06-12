Копейск, Челябинская область, , 17:09 — REGNUM По всей Челябинской области прошли торжественные мероприятия в честь Дня России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы праздников.

Так, в Копейске выступал передвижной концерт «Трубим России мощь и славу», который поздравлял жителей с разных точек города. Сначала — перед ДК имени Кирова, потом у здания горадминистрации, после — на городском рынке, и у фонтана на центральной площади города. Выступления прошли и во дворах муниципалитета.

Концерт «Пою тебе, моя Россия» провели и в Усть-Катаве. Творческий коллектив прошёл по центральным улицам города. Торжества организовали с участием коллективом ДК имени Белоконева. Для мероприятий задействовали передвижную сцену. Трансляцию выступлений вели и в социальных сетях.

А в Магнитогорске украсили праздничный трамвай-кабриолет в честь торжеств.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня празднуется День России.