Москва, , 16:56 — REGNUM Доктор медицины, профессор Виктор Зуев высказался на тему вероятности второй волны коронавирусной инфекции в России. Об этом 12 июня он сообщил в эфире телеканала «Звезда».

"Этот вирус, который является пневмотропным вирусом, как мы с вами знаем, он встанет в ряд с остальными пневмотропными вирусами. Это и будет вторая волна», — отметил профессор.

Зуев напомнил, что эпидемия гриппа в стране бушует дважды в году — ранней весной и поздней осенью.

Однако профессор успокоил общественность подчеркнув, что вскоре население забудет о коронавирусе, так как инфекция оказалась не слишком патогенной, хоть и с высоким риском заболеваемости.

«После того как пандемия пойдёт на убыль, его заразность несколько снизится, и будет он к нам приходить два раза в году — в начале весны и осенью. То есть вторая волна начнётся где-то с октября», — резюмировал эксперт.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, быстро распространилась на всю планету. На сегодняшний день число выявленных случаев инфицирования по всему миру превысило 7 млн 500 тыс. человек.