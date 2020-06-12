Калининград, , 16:34 — REGNUM За минувшие сутки в Калининградской области подтверждено новых 38 положительных тестов на коронавирус, сообщил сегодня, региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией. Всего к 12 июня зарегистрировано 1984 заболевших.

Среди подтверждённых случаев 13 без клинических проявлений, 25 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у девяти из них диагностирована пневмония

Среди заболевших 5 детей, в том числе один воспитанник детского сада в Калининграде. Дежурная группа детского сада закрыта, в контакте с заболевшим 18 детей и сотрудников взяты под медицинское наблюдение и будут обследованы в установленном порядке.

Коронавирусная инфекция подтверждена у двоих детей до года. Дети выявлены при обращении за медицинской помощью с жалобами родителей на высокую температуру, рвоту, кашель. «Обращает на себя внимание, что родители несколько дней занимались самолечением, «сбивали» температуру», — отметили в штабе.

Среди заболевших двое прибывших из других субъектов РФ (Кабардино-Балкарская республика и Нижний Новгород). Выявлены при обследовании в условиях обсерватора.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 12 июня обследовано 67 489 человек, из них выявлено 1 984 случая заражения (976 человек выздоровели), умерли 34, остаются под медицинским наблюдением 4 844 человека, в том числе 100 в условиях обсерватора