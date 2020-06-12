Вашингтон, , 16:31 — REGNUM В США высоко оценили российские ледоколы. Об этом 12 июня сообщает корреспондент издания The National Interest Калеб Ларсон.

По мнению журналиста, для захвата Арктики России не нужны истребители или гиперзвуковые ракеты, для этого им понадобятся ледоколы типа «Арктика».

Ларсон подчеркнул, что указанные ледоколы обладают двойным корпусом, позволяющим эффективно проходить замерзшие участки моря.

Закругленный форштевень способствует успешному восхождению на лед и его последующему продавливанию.

«По большому счеты, ледокол садится на лед и находится на нем до тех пор, пока он не поддастся давлению», — отметил эксперт.

Кроме того, ледоколы «Арктика» способны выпускать струи горячего пара, что делает ледяные препятствия значительно более тонкими, что также увеличивает скорость их преодоления

«Арктика» обладает практически неограниченной дальностью хода, так как практически не нуждается в дополнительной заправке», — резюмирует Ларсон.

Свою статью специалист завершил констатацией того факта, что для освоения Арктики многим государствам необходимо большее количество ледоколов, несмотря на то, что некоторые эксперты проповедуют теорию глобального потепления.