Оренбург, , 16:32 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внёс изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Режим ответственного поведения продлен до 21 июня. Документ опубликован на портале правительства региона.

Согласно губернаторскому указу, организации социального обслуживания с 18 июня начнут работу по поэтапному снятию режима изоляции.

Напомним, в Оренбуржье режим безопасного поведения действует с 1 апреля. С улучшением эпидобстановки вводятся смягчения. Так, в области работают парикмахерские, торговые центры, рынки, разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

На 12 июня в регионе выявлено 2 643 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 1 872 пациента. От COVID-19 скончались 11 пациентов.

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