Москва, , 16:22 — REGNUM В Москве на Митинском кладбище похоронен писатель и юморист Анатолий Трушкин, который умер на 79-м году жизни от осложнений, связанных с COVID-19. Об этом 12 июня сообщил ТАСС друг семьи Лука Сафронов.

«Анатолия Алексеевича (Трушкин) похоронили (на Митинском кладбище)», — сказал источник.

По его словам, служба по усопшему, на которой присутствовала жена писателя Наталья и другие близкие родственники, прошла в храме Всемилостивого Спаса в Митино с 12:00 до 13:00.

Отмечается, что около 50 человек, среди которых художник Никас Сафронов и автор-исполнитель Юрий Лоза, пришли попрощаться с писателем.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня в Москве на 79-м году жизни от осложнений, связанных с COVID-19, скончался известный советский и российский писатель-сатирик, телеведущий сценарист Анатолий Трушкин.

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