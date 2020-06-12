Тбилиси, , 15:54 — REGNUM В связи с введением штрафов за нарушение правил ношения масок правительство Грузии обещает позаботиться о социально незащищенных гражданах и раздать им определенное количество средств индивидуальной защиты.

Об этом на пленарном заседании парламента Грузии 12 июня заявил председатель комитета по юридическим вопросам парламента Анри Оханашвили.

Он призвал коллег-депутатов строго соблюдать новые требования ношения масок на закрытых пространствах и в транспорте, и заострил внимание на актуальных, по его определению вопросах, в том числе на оказании поддержки нуждающимся слоям населения.

«Что касается тех граждан, которые испытывают финансовые трудности и не могут приобрести маски, министерство экономики, наша команда и правительство интенсивно работают над тем, чтобы передать маски социально незащищенным группам. Но мы хорошо понимаем и то, что с экономической точки зрения и в пределах тех возможностей, которые имеет государство, это не будет большое количество. Но в рамках наших ресурсов мы обеспечим социально незащищенные группы определенным количеством масок», — заявил депутат.

12 июня парламент утвердил в третьем чтении проект поправок в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение правил ношения масок на закрытых пространствах и в транспорте будет караться штрафом в размере 20 лари, а для юридических лиц штраф составит 500 лари.