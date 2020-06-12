Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM Над аэродромом Логиново (Свердловская область) пролетел самолёт с флагом Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики.

Ожидалось, что полёт пройдёт прямо над областным центром и рядом находящимися городами. Но из-за изменившийся погоды самолёт пролетел лишь над территорией рядом с аэропортом.

Жители смогли увидеть российский триколор 4 на 15 м благодаря онлайн-трансляции, которая велась на портале «Культура Урала».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня празднуется День России.