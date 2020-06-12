Москва, , 15:51 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в детстве он занимался хулиганством и «обдирал» яблоки у своих соседей. Он рассказал об этом 12 июня в проекте «Юнармии» «Я люблю Россию!», трансляция которого шла в соцсети «ВКонтакте».

По словам пресс-секретаря, он ничем примечательным во время своего детства не занимался.

«Обычное (детство — ИА REGNUM), как и у всех ‑ и хулиганил, и во дворе зимой в хоккей играл, и летом лазили соседские яблони обдирали», — признался Песков.

Кроме этого, он рассказал, что его родители прикладывали множество стараний для того, чтобы приохотить своего сына к спорту и он играл в баскетбол и настольный теннис.

«Я и сейчас стараюсь форму не терять, и по мере того, как работа позволяет, раза три-четыре в неделю спортом занимаюсь», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 июня Дмитрий Песков рассказал, что точной даты возобновление очных встреч президента Владимира Путина пока не известно. Однако сегодня, 12 июня, в День России президент России лично присутствовал на церемонии поднятия государственного флага РФ на Поклонной горе и вручал там звезды Героев Труда.