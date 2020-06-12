Тюмень, , 15:41 — REGNUM «Молодогвардейцы» всей Тюменской области провели несколько праздничных мероприятий в День России. Только в Тюмени роздано четыре тысячи лент российского триколора, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель тюменского отделения «Молодой гвардии «Единой России» Владимир Сбитнев.

Молодогвардейцы чистят лес в Голышманово Пресс-служба «Молодой гвардии «Единой России» Тюменская область

Всего в День России активисты области раздали более восемь тысяч лент триколора и тысячу российских флагов.

На парковке возле торгового центра «Кристалл» активисты «Молодой Гвардии» показали, как собрать магнитную спилс-карту Тюменской области. В среднем на сбор карты тюменцам требовалось около пяти минут. Рекорд поставила жительница Заводоуковска Лидия Николаевна, она «собрала» Тюменскую область за 1 минуту 10 секунд.

«В День России одновременно с раздачей лент Российского триколора мы провели социологический опрос в рамках которого предложили тюменцам написать три пункта, за которые они любят Россию. Самыми распространёнными оказались варианты «За природу», «Историю» и «Людей», — сообщил Владимир Сбитнев.

Заводоуковское отделение «Молодой гвардии» отметило праздник автопробегом, который прошёл на центральных улицах города. Стать участником мероприятия смогли обладатели автомобилей белого, синего и красного цветов.

Молодогвардейцы украшают Тобольск Пресс-служба «Молодой гвардии «Единой России» Тюменская область

Тюмень с помощью молодогвардейцев украшена флагами России Пресс-служба «Молодой гвардии «Единой России» Тюменская область

Тобольское отделение «Молодой гвардии» раздавало жителям своего города флаги, ленты и наклейки с триколором. Также совместно с тоболяками активисты провели флешмоб #ОкнаРоссии и украсили сотни окон в знак одного из самых значимых праздников нашей страны. Совместно с главой города Максимом Афанасьевым молодогвардейцы Тобольска высадили цветы в исторической части города возле здания Православной духовной семинарии.

Отделение «Молодой гвардии» в Голышманово в преддверии Дня России приняли участие в акции «Чистый лес-2020». Они очистили сосновый бор. Общими усилиями разобрали валежник и неликвидную древесину, очистили лес от бытового мусора.