Санкт-Петербург, 12 июня 2020, 16:28 — REGNUM Сегодня, 12 июня, в районе Петровского фарватера в День России состоялась акция по поднятию флага России над акваторией Невы. Спортсмены сборной России по гидрофлаю подняли в воздух один из главных символов нашей страны — триколор. После чего зрителям были продемонстрированы различные трюки уже без флага. В этой праздничной акции приняли участие основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович и двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов.

Спортсмены сборной России по гидрофлаю во время акции по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России
Спортсмены сборной России по гидрофлаю во время акции по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России
Дарья Драй © ИА REGNUM
Основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович во время акции
Основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович во время акции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России
Акция по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России
Дарья Драй © ИА REGNUM
Гидроциклисты с флагами России во время акции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Спортсмены сборной России по гидрофлаю во время акции по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России
Дарья Драй © ИА REGNUM
Акция по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России
Дарья Драй © ИА REGNUM

Главной задачей спортсменов было удержать флаг площадью 60 метров от сильных порывов петербургского ветра.

Двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов во время акции
Двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов во время акции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Спортсмены сборной России по гидрофлаю во время акции по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России
Спортсмены сборной России по гидрофлаю во время акции по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России
Дарья Драй © ИА REGNUM

«На полный шлаг мы не поднимались, потому что порывы ветра при высоте от 15 метров еще выше, удержать и при таких-то порывах было очень сложно, если поднялись выше — задача была бы невыполнимой» — поделился Денис Корнилович.

Трюки от флайбордистов во время акции
Трюки от флайбордистов во время акции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трюки от флайбордистов во время акции
Трюки от флайбордистов во время акции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Флайбордисты во время акции
Флайбордисты во время акции
Флайбордисты во время акции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Флайбордисты во время акции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трюки от флайбордистов во время акции
Трюки от флайбордистов во время акции
Дарья Драй © ИА REGNUM

Накануне спортсмены тренировались и даже мочили флаг, чтобы понимать, какой вес будет у триколора.

Трюки от флайбордистов во время акции
Трюки от флайбордистов во время акции
Трюки от флайбордистов во время акции
Дарья Драй © ИА REGNUM
Трюки от флайбордистов во время акции
Дарья Драй © ИА REGNUM

На вопрос журналистов, какие эмоции испытали во время акции, флайбордисты ответили: «Патриотизм и чувство гордости, что в нашей стране есть возможности для занятия экстремальными и новыми видами спорта».

Основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович и двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов
Основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович и двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов
Основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович и двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович и двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов
Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, что место акции было запланировано другое — у пляжа Петропавловской крепости, но водная полиции Санкт-Петербурга не согласовала данную локацию мероприятия.