12 июня 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM Сегодня, 12 июня, в районе Петровского фарватера в День России состоялась акция по поднятию флага России над акваторией Невы. Спортсмены сборной России по гидрофлаю подняли в воздух один из главных символов нашей страны — триколор. После чего зрителям были продемонстрированы различные трюки уже без флага. В этой праздничной акции приняли участие основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович и двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов.

Спортсмены сборной России по гидрофлаю во время акции по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России Дарья Драй © ИА REGNUM

Основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович во время акции Дарья Драй © ИА REGNUM

Акция по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России Дарья Драй © ИА REGNUM

Главной задачей спортсменов было удержать флаг площадью 60 метров от сильных порывов петербургского ветра.

Двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов во время акции Дарья Драй © ИА REGNUM

Спортсмены сборной России по гидрофлаю во время акции по поднятию флага России в районе Петровского фарватера в День России Дарья Драй © ИА REGNUM

«На полный шлаг мы не поднимались, потому что порывы ветра при высоте от 15 метров еще выше, удержать и при таких-то порывах было очень сложно, если поднялись выше — задача была бы невыполнимой» — поделился Денис Корнилович.

Трюки от флайбордистов во время акции Дарья Драй © ИА REGNUM

Трюки от флайбордистов во время акции Дарья Драй © ИА REGNUM

Флайбордисты во время акции Дарья Драй © ИА REGNUM Флайбордисты во время акции Дарья Драй © ИА REGNUM

Трюки от флайбордистов во время акции Дарья Драй © ИА REGNUM

Накануне спортсмены тренировались и даже мочили флаг, чтобы понимать, какой вес будет у триколора.

Трюки от флайбордистов во время акции Дарья Драй © ИА REGNUM Трюки от флайбордистов во время акции Дарья Драй © ИА REGNUM

На вопрос журналистов, какие эмоции испытали во время акции, флайбордисты ответили: «Патриотизм и чувство гордости, что в нашей стране есть возможности для занятия экстремальными и новыми видами спорта».

Основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович и двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов Дарья Драй © ИА REGNUM Основатель сборной России по гидрофлаю Денис Корнилович и двукратный чемпион мира по гидрофлаю Антон Попов Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, что место акции было запланировано другое — у пляжа Петропавловской крепости, но водная полиции Санкт-Петербурга не согласовала данную локацию мероприятия.