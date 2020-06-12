Рига, , 15:38 — REGNUM Посольство США в Латвии распространило заявление для СМИ, что посол Джон Карвайл вручил министрам обороны и здравоохранения Латвии — Артису Пабриксу и Илзе Винкеле — лабораторное оборудование и сами тесты на определение COVID-19.

«Латвия продела выдающуюся работу в борьбе против COVID-19, сохраняя жизни своих жителей. Для меня честь продемонстрировать нашу поддержку такому другу и союзнику, как Латвия» — цитируются в заявлении слова посла.

Это уже второй дар США Латвии. В мае, как сообщало ИА REGNUM, посольство США передало ЛР одноразовые перчатки и средство для дезинфекции на сумму 30 000 долларов США.