Рига, , 15:36 — REGNUM За прошедшие сутки Центр по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC) сообщил о 27-ой смерти от COVID-19 с начала пандемии в Латвии. Скончавшийся находился в возрастной группе от 75 до 80 и страдал рядом хронических заболеваний.

Медики провели 1298 анализов, выявлено два новых случая заболевания. Общее число тестов составило 124 662. Из раскрытых 1096 случаев заболевания коронавирусом выздоровление подтверждено у 818 человек. Лечение в стационарах проходит 10 пациентов, состояние троих тяжёлое. За всё время было выписано 168 больных.

С 10 июня решением правительства в Латвии отменён режим ЧС. Тем не менее ряд ограничений — поддержание в местах скопления людей социально ответственной дистанции, ношение защитных масок в общественном транспорте и ограничение числа людей при проведении массовых мероприятий — до конца июня не более 100 человек в закрытых помещениях и 300 на открытом воздухе, сохраняется.