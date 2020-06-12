Сидней, Австралия, , 15:44 — REGNUM Австралийская полиция не дала проводить в Сиднее акцию протеста, которая была связана с движением Black Lives Matter, вступающим против насилия в отношении людей с темной кожей. Об этом 12 июня сообщает телеканал SBS.

Организаторы акции протеста планировали ее проведение в поддержку заключённых местной тюрьмы, где ранее сотрудники охраны пресекли беспорядки в пенитенциарном учреждении с помощью слезоточивого газа и тогда отбывающие в тюрьме срок выложили на земле буквы BLM, относящиеся к движению Black Lives Matter.

При этом разрешение на проведения акции организаторами не запрашивалось, и, как отмечает телеканала, они могли быть оштрафованы правоохранителями за нарушение карантинных мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса.

Также сообщается, что до начала протестной демонстрации около администрации города, где она планировалась, собралось большое количество сотрудников полиции, окруживших административное здание.

После этого организаторы призвали протестующих собраться в парке, однако из-за большого числа находившихся в нем полицейских им это не удалось, и организаторы вынуждены были призвать своих сторонников разойтись.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что продолжение протестных акций в стране неприемлемо, а участники демонстраций, которые нарушают данные постановления в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, должны привлекаться к ответственности.