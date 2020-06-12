Рига, , 15:31 — REGNUM В ходе опроса жителей Латвии в апреле-мае этого года Центр исследования общественного мнения SKDS выяснил, что 23% опрошенных спят не более шести часов в сутки, пишет портал nra.lv.

Причём 5% из них спят пять часов или меньше. Семь часов ночного отдыха могут себе позволить 42%, восемь — 30%, более девяти часов — 5% опрошенных. 33% регулярно просыпаются, чтобы попить воды или сходить в туалет, 17% делают это всего пару раз в неделю, 15% несколько раз в месяц, 18% реже, а 14% никогда не просыпаются во время сна.

Просыпаться ночью явление характерное для старшего поколения. Это делают 66% в возрасте от 64 до 75 лет, 46% в группе от 55 до 63, от 45 до 54 просыпаться привычно для 26%, от 35 до 44 для 22%, в 25 — 34 — 17%, от 18 до 24 лет регулярно просыпаются 13%.

В ходе исследования было изучено мнение 1005 людей в возрасте от 18 до 75.