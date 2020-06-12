Рига, , 15:30 — REGNUM Согласно последнему опросу Евробарометра коррупция неприемлема только для 39% жителей Латвии, в то время как в среднем по Европе эта цифра равняется 69%, следует из опубликованного Еврокомиссией материала.

Выше Латвии толерантность по отношению к коррупции в ЕС только в Венгрии. Там она неприемлема для 38%. Более других, 88%, нетерпимы к коррупции жители Португалии. 84% опрошенных в Латвии считают, что коррупция является распространённым явлением в государстве. Среднеевропейское значение этого показателя 71%. Латвийцы уверены, что больше всего коррупция распространена в сфере общественных закупок, среди политических партий и при получении разрешений на строительство.

В ходе исследования Евробарометр опросил в Латвии 1002 респондента