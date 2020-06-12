Рига, , 15:29 — REGNUM Управление внутренней безопасности Службы государственных доходов (СГД) задержало группу сотрудников ведомства, вымогавшую у предпринимателя взятку в размере 65 000 евро.

«Я, как генеральный директор СГД, и общество в целом заинтересованы, чтобы в службе не работали нечестные сотрудники. В отношении таких людей не будет никакой толерантности», — сказала агентству ЛЕТА, комментируя событие, глава СГД Ивева Яаунземе.

Взятка вымогалась должностными лицами СГД, чтобы с использованием своего служебного положения гарантировать неблагоприятные результаты аудита конкретного предприятия. Расследование стало возможным, благодаря содействию предпринимателя, у которого вымогалась взятка. По делу статус подозреваемых применён к пяти лицам, двое на время следствия помещены под арест.