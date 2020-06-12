Красноярск, , 15:17 — REGNUM День России в Красноярске начался с подъёма флага у символа города и известной достопримечательности — Часовни Параскевы Пятницы. Напомним, здание изображено на денежной купюре достоинством в 10 рублей.

Позже в городе прошёл фестиваль граффити. Как сообщается на официальной странице администрации города в соцсети «Вконтакте», в фестивале приняли участие городские художники.

«На специально подготовленных поверхностях они нарисовали картины, посвященные нашей стране и героям сегодняшнего дня — тем, кто ведет борьбу с коронавирусом», — говорится в сообщении.

В разных частях города сегодня горожане и артисты исполнили гимн России. В акции приняли участие, как отмечается, полицейские и сотрудники Росгвардии. Завершатся праздничные мероприятия подсвечиванием в цвета Российского флага центрального моста через реку Енисей, который также запечатлён на 10-рублёвой купюре.

Как сообщало ИА REGNUM, огромное граффити появилось также на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции на Енисее. Надпись «Россия» размерами 570 метров в длину и 52 метра в высоту наносят художники-граффитисты из всех регионов страны.

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