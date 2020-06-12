Ростов-на-Дону, 12 июня 2020, 15:15 — REGNUM Ко Дню России, 12 июня, в рамках флешмоба «Флаги России» в Ростове-на-Дону волонтёры украсили копиями российского триколора колесо обозрения на Театральной площади, передаёт ИА REGNUM.
Колесо обозрения «Одно небо» является вторым по величине из действующих аттракционов в России. Оно состоится из 30 кабинок, на окнах которых в знак единения активисты ростовского отделения «Молодёжка ОНФ» разместили российские флаги.
ИА REGNUM напоминает, что высота аттракциона в Ростове-на-Дону составляет 65 метров.