Владимир, , 15:11 — REGNUM В городе Владимире работники муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 12 июня организовали концерты под общим названием «Мы — Россия». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Концерты прошли во дворах многоквартирных домов, чтобы владимирцы могли их посмотреть с балконов или выйдя во двор и соблюдая безопасную дистанцию. Всего в городе до конца дня пройдёт 18 таких концертов.

Такой формат праздничных выступлений владимирские артисты уже опробовали 9 мая, поздравляя ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы.

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