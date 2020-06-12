Симферополь, , 15:22 — REGNUM Водовод дополнительного снабжения водой Симферополя от артезианских скважин запустил глава республики Крым Сергей Аксенов. Торжественная церемония запуска новой дополнительной линии водоснабжения города состоялась 12 июня в режиме видеомоста.

«Запускайте воду», — приводит РИА Новости слова Аксенова на церемонии, после которых началась подача воды из водозабора, расположенного в Бахчисарайском районе.

Также глава Крыма рассказал, что в настоящий момент в Симферополь каждые сутки подается 160 тысяч кубометров воды.

«Тот объем, который будет подан при завершении всех работ, позволит более чем на четверть закрыть потребности города», — заявил он и добавил, что в нынешний засушливый год запуск нового водовода придется как никогда кстати.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что активисты молодёжных и патриотических организаций проводят в городах Крыма и в Севастополе патриотические акции и флешмобы, посвящённые Дню России.