Калуга, 12 июня 2020, 15:11 — REGNUM Стилизованная под ракету опора ЛЭП на главном въезде в Калугу, что на набережной Яченского водохранилища, ко Дню России расцвела световым изображением триколора. Об этом 12 июня рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Дмитрий Иванов.

Стилизованная под ракету опора ЛЭП ко Дню России расцвела световым изображением триколора.
Стилизованная под ракету опора ЛЭП ко Дню России расцвела световым изображением триколора.
Kaluga-gov.ru

По его словам, за столь необычный «подарок» калужане в первую очередь благодарны энергетикам, которые создали своим землякам праздничное настроение. Увидеть светящуюся опору можно в тёмное время суток.

«В конструкцию ЛЭП вмонтированы светодиоды которые, помогают «ракете» светиться цветами государственного флага России. И если раньше энергоконструкцию не украшали, то сейчас получилось весьма интересное решение», — сказал Дмитрий Иванов.

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