Киев, , 14:59 — REGNUM У супруги президента Украины Владимира Зеленского — Елены выявлен коронавирус. Об этом сообщается в телеграм-канале офиса президента Украины.

Сообщается, что Елена Зеленская чувствует себя хорошо и болезнь COVID-19 протекает бессимптомно. Первая леди Украины находится на амбулаторном лечении и ее изолировали от других членов семьи.

Где именно Зеленская могла заразится коронавирусом не уточняется.

Сам президент Украины и его дети прошли тестирование на коронавирус. Оно дало отрицательный результат.