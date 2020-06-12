Ростов-на-Дону, , 14:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону около 160 лучших учеников средних образовательных учреждений получили паспорта граждан РФ в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России!». Праздничная атмосфера была организована в многофункциональных центрах региона сегодня, 12 июня, передаёт ИА REGNUM.

Часть ребята получили документ из рук донского губернатора Василия Голубева. Глава региона поздравил и юных жителей Дона, находящихся в городах и районах области, посредством видеосвязи, организованной в 28 МФЦ региона.

«Получить свой первый «взрослый» документ — паспорт гражданина РФ — в такой праздник — особая честь. Думаю, этот день вам запомнится на всю жизнь, так как паспорт гражданина вы получил в год 75-летия Великой Победы», — обратился к школьникам губернатор.