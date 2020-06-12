Москва, , 15:22 — REGNUM Антималярийные препараты не допустимо рекомендовать в качестве профилактического средства от коронавируса, так как в результате их такого применения имеются неблагоприятные исходы. Об этом 12 июня рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил министр, данные препараты категорически нельзя рекомендовать для использования в качестве средства профилактики SARS-CoV-2, так как их назначает по рецепту врач.

«Мы видим, что по ним существуют в том числе и неблагоприятные исходы, неблагоприятные события в качестве, там, аллергических реакций, нарушения ритма и ряда других», — заявил Мурашко.

Также он рассказал, что в настоящее время в 21 регионе России наблюдается спокойная ситуация с коронавирусной инфекцией и особо выделил в этом смысле Тюменскую область.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с пандемией коронавируса, разместил 12 июня сайт стопкоронавирус. рф.