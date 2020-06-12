Владимир, , 14:45 — REGNUM Во Владимирской области страховые выплаты получили 25 сотрудников учреждений здравоохранения, заразившиеся коронавирусом, исполняя должностные обязанности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Фонде социального страхования РФ.

Среди заразившихся сотрудников были врачи, представители среднего и младшего медицинского персонала. Водителей скорой медицинской помощи среди них нет, хотя эта категория работников тоже имеет право на страховые выплаты.

В случае временной нетрудоспособности в связи с коронавирусом медики получают единовременную страховую выплату в размере 68 тыс. 811 рублей. Общая сумма выплат превысила 1,7 млн рублей.

Если вирус привёл к осложнениям и инвалидности, размер выплаты увеличивается в 10 и более раз. Выплаты производятся в дополнение к тем, которые осуществляет Фонд социального страхования в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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