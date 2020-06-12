Ростов-на-Дону, 12 июня 2020, 15:20 — REGNUM В День России, 12 июня, Ростов-на-Дону поддержал онлайн-проект «Смотри песни», участники которого на языке жестов исполнили гимн России вместе с заслуженным артистом РФ Олегом Газмановым, передаёт ИА REGNUM.
«Это благое дело, одна из прекрасных возможностей уделить внимание людям, которые нуждаются в особой поддержке и внимании, и, при необходимости, помощи, особенно в текущей непростой эпидемиологической ситуации», — отметил участник акции — победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев.
ИА REGNUM напоминает, что инициатором онлайн-проекта выступил Александр Спиридонов, победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг., начальник отдела проектно-конструкторского бюро «Севмаш» из Северодвинска. Гимн России исполнили участники проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».