Волгоград, , 14:40 — REGNUM Гимн Российской Федерации исполнили активисты регионального штаба ОНФ на набережной в Волгограде. В День России главную песню страны приглашают спеть всех жителей области, сообщает 12 июня корреспондент ИА REGNUM.

Волгоградская область проводит большинство мероприятий ко Дню России в онлайн-формате. Учреждениями культуры и образования подготовлено множество акций, онлайн-концертов, музыкально-литературных проектов. Жители городов и посёлков украшают окна своих домов российскими флагами. На набережной Волги у бронекатера БК-13 торжественно подняли флаг России, а активисты регионального штаба ОНФ вместе с артистами Волгоградской филармонии, студентками Волгоградской консерватории имени Серебрякова и музыканты местной рок-группы «Странники» исполнили гимн России. Видеоролики с главной песней страны выкладывают в социальных сетях со специальным хэштегом все желающие волгоградцы. Жители региона также поддержали танцевальный флешмоб, а в рамках акции «Добро в России» показали, как поздравили своих соседей.

Во дворах многоквартирных домов, где позволяла техническая возможность, оборудовали концертные площадки. Жители из окон могли увидеть выступления волгоградских артистов.