Ростов-на-Дону, , 14:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону сегодня, 12 июня, во дворах проходят концерты #МыРоссия. Праздничное настроение организуют сотрудники учреждений культуры Ростовской области и военные артисты, передаёт ИА REGNUM.

Так, артисты ансамбля русских народных инструментов «Донцы» выступили во дворе жилого дома на улице Журавлёва, где живет ветеран Ростовской филармонии, заслуженный работник культуры РСФСР Эмма Агопова.

«День России — большой патриотический праздник, символ национального единения и гражданского мира. Это день, когда мы в полной мере можем осознать, что являемся гражданами великой многонациональной страны, где мирно уживаются большое количество народностей, сохраняя свой язык, культуру и традиции. В этот день проводятся торжественные мероприятия, концерты, акции, чествование простых граждан, тех, кто каждый день трудится, делает добро во имя других», — отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.