Курск, 12 июня 2020, 14:33 — REGNUM Курская область присоединилась ко всероссийской акции «Испеки пирог и скажи спасибо», приуроченной ко Дню России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Курска.
Курские семьи Макаевых, Разиньковых, Павловых, Тереховых и Ивановых приготовили выпечку для врачей.
Члены семейного клуба «Планета» вместе с начальником управления молодежной политики, физкультуры и спорта города Курска Игорем Колышевым и сотрудниками городского центра социальных программ «Спектр» передали подарки в городскую клиническую больницу № 4. Церемония в приемном отделении прошла с соблюдением всех мер предосторожности, включая бесконтактное измерение температуры.