Тверь, , 14:30 — REGNUM Самый знаменитый традиционный пирог Верхневолжья испекли в Тверской области ко Дню России. Рецепт изготовления пирога опубликован в соцсетях, и теперь попробовать свои силы в его изготовлении — а затем и в поедании сможет попробовать каждый желающий.

Как сообщила ИА REGNUM представитель регионального штаба ОНФ Анастасия Коськова, «Селигерский рыбник» изготовила одна из тверских пекарен. Пирог в форме рыбы украсили флажками в цветах российского флага и символикой Тверской области.

Таким образом регион присоединился к кулинарному марафону «Пироги России».

«Цель флешмоба — поделиться рецептами тех блюд, которые являются традиционными для каждого региона и хранятся в семьях многие годы. Участники должны выложить в Интернет рецепт блюда и процесс его приготовления», — пояснили в ОНФ.