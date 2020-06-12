Москва, , 14:20 — REGNUM Ко Дню России члены клуба «Эльбрус», участники конкурса «Лидеры России» и национального чемпионата «Абилимпикс» — проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — вместе с творческим коллективом «Ангелы Надежды» поддержали проект «Смотри песни» и жестами исполнили гимн России, который спел заслуженный артист России Олег Газманов.

По словам члена Клуба «Эльбрус», победителя конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., начальника отдела проектно-конструкторского бюро «Севмаш», инициатора онлайн-проекта «Смотри песни» Александра Спиридонова сейчас в мире более 450 миллионов людей с нарушениями слуха. Пение на языке жестов доступно и слышащим людям, и людям с нарушением слуха, это новый вид творчества, который может открыть для себя каждый. В рамках проекта «Смотри песни» люди исполняют песни на языке жестового пения для поддержки людей с нарушениями слуха.

«Люди с нарушениями слуха не могут проявить себя, как певцы, в привычном смысле этого слова, но могут передать свои чувства и переживания с помощью жестового пения. Жестовое пение дает возможность расширить границы общения. Для нашей семьи творчество всегда было частью жизни. Мы с женой увлекаемся музыкой: поем, играем на гитаре. В процессе работы над проектом мы познакомились с творчеством многих слабослышащих людей. Восхищает, с какими эмоциями они исполняют песни! Конечно, такое исполнение вдохновляет учить язык жестов. Азы языка жестов моя жена, Полина Спиридонова, узнала на специальных курсах. Такие курсы нужны для того, чтобы сотрудники городских учреждений имели возможность объясняться со слабослышащими людьми, обращающимся к ним. В каждом городе есть люди с нарушением слуха, и во многих городах есть местные отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ), с некоторыми из них мы сейчас сотрудничаем. В каждой организации есть люди, увлеченные жестовым пением и я сам тоже изучаю язык жестов, дается тяжело, но очень стараюсь», — прокомментировал Александр Спиридонов.

Творческий коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха «Ангелы Надежды» — уникальный творческий союз, объединяющий детей и молодых талантливых артистов с нарушениями слуха, которые, посредством жестов и пластики, передают зрителям содержание песен, эмоции автора и исполнителей музыкальных произведений.

«Из года в год творческий коллектив детей с нарушениями слуха «Ангелы Надежды» и Театр Мимики и жеста делают важные шаги на пути изменения отношения общества к людям с ограниченными возможностями, как к равноправным участникам культурного процесса, за счёт проведения интегрированных Фестивалей. И ко Дню России у нашего коллектива есть возможность показать это через совместное исполнение гимна России — музыку, которая объединяет всех! Для россиян исполнение гимна — это элемент патриотического воспитания. И исполняя его на жестовом русском языке, мы передаём состояние души, любви, патриотизма к Родине! Жестовый русский язык объединяет нас всех и показывает пример для других стран. Выражаем огромную благодарность Клубу Лидеров России «Эльбрус» за приглашение принять участие в патриотическом проекте», — рассказала художественный руководитель коллектива «Ангелы Надежды» Алена Орлова.

По словам Дарьи Сенькиной, победителя конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., члена Клуба «Эльбрус», заместителя начальника отдела развития руководителей и специалистов ОАО «РЖД», такие проекты, если они сделаны искренне и от души, помогают людям объединиться и лучше понять друг друга, и с уважением относиться к людям с особенностями здоровья.

«Когда мы начинали проект «Театр ближе, чем кажется», где адаптировали спектакли для слабовидящих детей и взрослых, это стало открытием. Честно признаюсь, что получила значительно больше, чем ожидала от проекта. И актеры, когда делились своими эмоциями, — тоже. Зрители, которые плохо видят, по-другому воспринимают игру актеров, они реагируют очень ярко на слова, нюансы интонаций, на реквизит и это, одновременно, и вызов, и огромный источник энергии. Плюс ответственность — важно не напугать зрителей и не обидеть их невниманием. Когда придумывали проект, я много читала о подобных инициативах, которые реализуют театры, музеи и творческие коллективы, и это потрясающе! Значит у людей есть потребность в сопереживании, понимании других людей и попытках понять, что они чувствуют. Это стало очень ценным опытом. До сих пор считаю, что в таких проектах ценный опыт получают обе стороны, а искусство способно объединить, как ничто другое, — отметила Дарья Сенькина, — Проект «Смотри песни» тоже стал новым вызовом, оказывается следить за руками, запоминать движение и все успеть — очень трудно, и на уровне мозга, и физически — руки не привыкли к такому. Очень старалась не сделать ошибку, потому что понимаю, что от этого зависит, как нас поймут люди, а еще хотелось улыбаться и сделать это видео искренним и наполненным эмоциями. Хочется верить, что нам удалось и это поможет понимать друг друга еще лучше! Мы старались».