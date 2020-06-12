Архангельск, , 14:15 — REGNUM На центральной площади Архангельска представители общественных молодежных организаций, казачьего войска, студенческих отрядов, волонтеры проекта «МЫВМЕСТЕ» и юнармейцы развернули 50-метровый триколор. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«В городе, где был рожден российский флаг, мы не могли ограничиться лишь поднятием триколора на флагштоке, — отметил начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалев. — Решили вместе с волонтерами, которые занимаются доставкой продуктовых наборов людям старше 65 лет, собраться на площади Ленина с соблюдением требований эпидрежима и провести красивую акцию по развертыванию флага, тем самым отметив День России. Очень приятно, что сегодня здесь собрались те, кто несет свою вахту, помогая людям. В непростой ситуации, сложившейся в мире, важно в том числе и морально поддерживать друг друга».