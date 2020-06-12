Биробиджан, , 14:14 — REGNUM В ходе XXXIII конференции регионального отделения «Единой России» в Еврейской автономной области делегаты единогласно поддержали кандидатуру Ростислава Гольдштейна для выдвижения на выборах высшего должностного лица, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября.

Ростислав Гольдштейн поблагодарил партийцев за оказанное доверие и поддержку. Он отметил, что в основе его программы лежит участие жителей в решении проблем. «Уверен, что сами жители знают, что нужно делать в первую очередь. А власть, опираясь на их мнение, сможет работать более эффективно», — подчеркнул он.

С этой целью на всех партийных площадках «Единой России» даже в самых маленьких населенных пунктах пройдет проект «Народные сходы», в котором примут участие жители, депутаты от партии, представители органов муниципальной власти. «Каждый сможет предложить проект и проголосовать за тот, который, по его мнению, самый важный. На основе предложений людей будет формироваться инициативный бюджет и предвыборная программа», — отметил Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Президиум Генерального совета партии рассмотрел кандидатуру Ростислава Гольдштейна и глав других регионов для выдвижения на губернаторские выборы от «Единой России». В частности, региональным отделениям партии предложили выдвинуть на выборы Сергея Ситникова (Костромская область), Александра Цыбульского (Архангельская область), Владислава Шапшу (Калужская область), Михаила Развожаева (Севастополь), Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Александра Богомаза (Брянская область), Александра Никитина (Тамбовская область), а также Рустама Минниханова (Республика Татарстан).

Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, этот список не окончательный — еще несколько кандидатов рассмотрят на заседании Президиума Генсовета партии 16 июня.

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