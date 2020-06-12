Киев, , 14:13 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено у супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены Зеленской. Об этом 12 июня сообщил Telegram-канал офиса президента Украины.

Отмечается, что никаких симптомов заболевания COVID-19 у Елены Зеленской нет. Она проходит амбулаторное лечение, в изоляции от других членов семьи.

Также утверждается, что результат тестирования на коронавирусную инфекцию нового типа у других членов семьи президента Украины, в том числе у самого Зеленского, отрицательный.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рейтинг действующего президента Украины Зеленского упал, согласно опросам, до 37,6%.

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