Обнинск, Калужская область, , 14:16 — REGNUM На высотную метеорологическую мачту Обнинска Калужской области медики первого наукограда страны торжественно подняли флаг России, сообщили 12 июня корреспонденту ИА REGNUM в обнинской клинической больнице №8 ФМБА России.

На высотную метеорологическую мачту Обнинска медики торжественно подняли флаг России, Admobninsk.ru

В церемонии приняли участие председатель обнинского городского Совета ветеранов Николай Капустин, заведующая детской поликлиникой клинической больницы №8, главный педиатр Обнинска, депутат городского Собрания Людмила Сергеева, заведующий поликлиникой Медицинского радиологического научного центра, депутат городского Собрания Константин Пахоменко. Поднимать флаги на метеомачту в Обнинске в памятные дни стало доброй городской традицией. И весьма символично, что на этот раз в акции участвовали медики. В условиях борьбы с пандемией к медицинским работникам приковано внимание. Врачи, медсестры, младший медицинский персонал в эти дни трудятся в напряженном режиме.

«Я очень тронута, что именно врачам выпала честь накануне Дня России поднять российский триколор. Этот год для нас и наших коллег выдался непростым. Накануне Дня России хочется поздравить всех с праздником, и пожелать, в первую очередь, здоровья», — главный педиатр Обнинска Людмила Сергеева.

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