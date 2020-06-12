Липецк, , 14:10 — REGNUM В Липецке День России 12 июня начался с мотопробега: 20 мотоциклистов областной «Федерации мотоциклетного спорта» сделали по Соборной площади почётный круг с флагами Российской Федерации и выстроились в виде числа 12. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

На Соборной площади прошла также всероссийская акция «Испеки пирог и скажи спасибо», участники которой представили свой национальный хлеб и обменялись им.

Затем в 12:00 восемь спортсменов выполнили прыжки с парашютом над липецкой набережной. Парашютисты спускали на площадки стадионы с флагами Российской Федерации.