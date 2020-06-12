Южно-Сахалинск, , 14:10 — REGNUM В День России, 12 июня активисты «Молодой Гвардии Единой России» Сахалина, совершила восхождение на гору Юноны. Рано утром около 80 участников тронулись от подножия горы, чтобы покорить вершину, высота которой составляет 330 метров над уровнем моря.

Вместе с молодогвардейцами в горном походе участвовали воспитанники детского дома, для которых подобное событие — это возможность испытать свою силу воли и получить новые ощущения. Также участниками восхождения стали люди с ограниченными возможностями здоровья. 14 человек с проблемами слуха и зренья, в сопровождении опытных инструкторов, решились присоединиться к данной инициативе, чтобы продемонстрировать свою уверенность и интерес к происходящему, несмотря ни на что.

Более 1,5 часов ушло у участников, чтобы достигнуть цели. Кульминацией восхождения стал 50-метровый триколор, который активисты под звуки гимна России развернули на самой вершине. Завершением патриотического похода стал запуск в воздух яркого дыма цветов российского флага.

«Наше восхождением на гору Юноны, было нацелено не только на привлечение внимания к важной для россиян календарной дате, но и на пропаганду здорового образа жизни. Чтобы достичь, сегодня, поставленной цели, мы прошли не простой пусть, вместе с нами были и другие смельчаки — люди с активной жизненной позицией. Наградой для всех стали невероятные пейзажи, которыми богат Сахалин. Мы гордимся нашим краем и гордимся нашей необъятной и прекрасной страной. Спасибо всем, кто не побоялся суровой сахалинской погоды и принял участие в восхождении. С Днём России!», — рассказала Елена Красильникова, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Сахалинской области.

Читайте также: На Саяно-Шушенской ГЭС ко Дню России создают огромное граффити