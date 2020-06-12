Южно-Сахалинск, 12 июня 2020, 14:10 — REGNUM В День России, 12 июня активисты «Молодой Гвардии Единой России» Сахалина, совершила восхождение на гору Юноны. Рано утром около 80 участников тронулись от подножия горы, чтобы покорить вершину, высота которой составляет 330 метров над уровнем моря.
Вместе с молодогвардейцами в горном походе участвовали воспитанники детского дома, для которых подобное событие — это возможность испытать свою силу воли и получить новые ощущения. Также участниками восхождения стали люди с ограниченными возможностями здоровья. 14 человек с проблемами слуха и зренья, в сопровождении опытных инструкторов, решились присоединиться к данной инициативе, чтобы продемонстрировать свою уверенность и интерес к происходящему, несмотря ни на что.
Более 1,5 часов ушло у участников, чтобы достигнуть цели. Кульминацией восхождения стал 50-метровый триколор, который активисты под звуки гимна России развернули на самой вершине. Завершением патриотического похода стал запуск в воздух яркого дыма цветов российского флага.
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