Москва, , 14:05 — REGNUM Благодаря «Единой России» сто россиян вернутся на Родину из ЮАР. Об этом в соцсети Instagram сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Символично, что именно сегодня, в День России, из Кейптауна в Москву прилетает долгожданный рейс со 143 пассажирами (из них около ста — граждане России). Два долгих месяца вдали от дома. Это очень много… Я рад, что нам, штабу «Единой России», удалось оказать содействие в возвращении наших сограждан на Родину, ведь прямого авиасообщения между РФ и ЮАР нет и никогда не было», — написал он.

Заместитель секретаря Генсовета партии выразил благодарность коллегам из Росавиации, Министерства иностранных дел, Министру цифрового развития Максуту Шадаеву и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Они откликнулись на нашу просьбу. Непростая логистическая задача решена успешно. С пересадкой в Касабланке люди возвращаются домой», — отметил он. К посту парламентарий приложил снимки. «Размещённые фото актуальные — перед вылетом из Кейптауна», — прокомментировал депутат.

Он напомнил, что это уже второй «вывозной» рейс из ЮАР.

«Первый был из Йоханнесбурга. Тогда удалось вывезти более ста человек. Таким образом, сегодня тема вывоза наших сограждан из Южноафриканской̆ Республики практически закрыта. Работаем», — заключил Евгений Ревенко.