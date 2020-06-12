Рязань, 12 июня 2020, 14:07 — REGNUM Около 1,5 тысячи российских флагов раздали жителям активисты регионального отделения ОНФ в Рязани. С помощью флагов украсили здания и окна квартир, а в социальных сетях прошёл онлайн-концерт, сообщает 12 июня корреспондент ИА REGNUM.
В Рязани здания Академии права и управления государственного областного Театра кукол подсветили цветами российского флага. Активисты ОНФ накануне Дня России украсили флагами все почтовые отделения города, всего прохожим, а также предприятиям и учебным учреждениям раздали около 1,5 тысяч флагов. Жители города вывешивают в окнах своих квартир не только полотна, но и рисунки, и плакаты на тему любви к Родине.
12 июня на Советской площади в Ряжске почётные граждане города, ветераны приняли участие в торжественном и флагов России, Рязанской области и Ряжского района. В социальных сетях на официальных страницах правительства региона, филармонии и на портале Культура. рф прошёл концерт Рязанского камерного хора «Звучи, Россия!»
Основные мероприятия проходят в онлайн-формате.