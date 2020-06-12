Рязань, , 14:07 — REGNUM Около 1,5 тысячи российских флагов раздали жителям активисты регионального отделения ОНФ в Рязани. С помощью флагов украсили здания и окна квартир, а в социальных сетях прошёл онлайн-концерт, сообщает 12 июня корреспондент ИА REGNUM.

В Рязани здания Академии права и управления государственного областного Театра кукол подсветили цветами российского флага. Активисты ОНФ накануне Дня России украсили флагами все почтовые отделения города, всего прохожим, а также предприятиям и учебным учреждениям раздали около 1,5 тысяч флагов. Жители города вывешивают в окнах своих квартир не только полотна, но и рисунки, и плакаты на тему любви к Родине.

«В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции в Рязани максимально свернуты все публичные мероприятия. Однако это не мешает нам отмечать этот значимый праздник. Мы должны привить любовь детям к нашему флагу, нашему Отечеству», — сказала член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгения Рябова.

12 июня на Советской площади в Ряжске почётные граждане города, ветераны приняли участие в торжественном и флагов России, Рязанской области и Ряжского района. В социальных сетях на официальных страницах правительства региона, филармонии и на портале Культура. рф прошёл концерт Рязанского камерного хора «Звучи, Россия!»

«Сегодня для каждого из нас нет более важной цели, чем безопасность и процветание нашего государства и всех его граждан, мирная и счастливая жизнь будущих поколений. Всех нас объединяют общие традиции, богатейшая культура, многовековая героическая история. Любовь к России — в сердце каждого, кто отдает служению Родине все свои силы, способности и талант. Скоро предстоит проголосовать за поправки в Конституцию — они направлены на то, чтобы наше государство стало ещё сильнее, ещё крепче, а социальные права граждан были гарантированы законом», — поздравил жителей губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Основные мероприятия проходят в онлайн-формате.