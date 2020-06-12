Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM Активисты «Молодёжки ОНФ» развернули флаги Российской Федерации в Историческом сквере Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Исторический сквер Департамент информполитики Свердловской области

Несколько флагов 10 на 30 метров развернули со стороны водосброса плотины городского пруда, где размещены исторические барельефы.

Флаги поднимали не только в Екатеринбурге, но и во многих других муниципалитетах региона. Так, государственный символ торжественно подняли на территории Верхотурского Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня празднуется День России.

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