Екатеринбург, 12 июня 2020, 14:06 — REGNUM Активисты «Молодёжки ОНФ» развернули флаги Российской Федерации в Историческом сквере Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Исторический сквер
Исторический сквер
Департамент информполитики Свердловской области

Несколько флагов 10 на 30 метров развернули со стороны водосброса плотины городского пруда, где размещены исторические барельефы.

Флаги поднимали не только в Екатеринбурге, но и во многих других муниципалитетах региона. Так, государственный символ торжественно подняли на территории Верхотурского Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня празднуется День России.

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